Тарасова ответила на вопрос о возвращении в Россию из США

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что вернется в Россию из США 5 сентября

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о возвращении из США. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не надо за меня беспокоиться. Меня нет всего пять дней. Вы думаете, я останусь в США, что ли? Не придумывайте!» — поделилась Тарасова. Она заявила, что вернется в Россию 5 сентября.

Об отъезде Тарасовой стало известно 25 августа. Отмечалось, что визит не связан с тренерской деятельностью или проблемами со здоровьем. По информации «СЭ», специалист улетела в США, чтобы навестить друзей и забрать личные вещи.

В 1990-е годы Тарасова на протяжении нескольких лет занималась тренерской работой в США. В разное время она была наставником таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Кроме того, ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и другие.