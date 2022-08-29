Раскрыто состояние квалифицированного состава ВВС Украины

РИА Новости: квалифицированный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован

Воздушно-космические силы России и подразделения ПВО фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом РИА Новости заявил военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства указал, что Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. «Их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете», — рассказал он.

Также, по словам источника, не увенчались успехом попытки набрать по контракту летчиков из Польши и других восточноевропейских стран, умеющих пилотировать стоящие на вооружении Украины советские самолеты. Те же, кто согласились — «уже в могилах и больницах», отметил он.

По данным Минобороны России, с начала военной спецоперации было сбито 264 самолета и 145 вертолетов ВСУ.

26 июля спикер командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что с 2023 года американские военные будут учить украинских пилотов управлять истребителями НАТО F-15 и F-16. США выделят для этих целей около 100 миллионов долларов.

Ранее в США отвергли передачу Украине военных самолетов и отметили, что не тренируют украинских пилотов. В Пентагоне объяснили, что Воздушные силы Украины используют самолеты «МиГ» и «Сухой», а в США «нет ни тех, ни других». При этом военные признали, что помогают Киеву «определенными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк».