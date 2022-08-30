Россиянам назвали самое выгодное время для отпуска в 2023 году

Юрист Гавришев назвал август и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2023 году

Наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2023 году станут октябрь и август. Об этом «Известиям» сообщил юрист Алексей Гавришев.

При этом эксперт назвал январь, февраль, март и ноябрь самыми невыгодными месяцами для планирования отпуска в 2023 году. Он объяснил, что именно на это время выпадает больше всего праздничных дней, а стоимость одного рабочего дня в эти месяцы гораздо выше, чем в остальные.

Гавришев также отметил, что в августе 2023 года будет 23 рабочих дня, в октябре — 22. Поэтому он рекомендовал россиянам планировать отпуск именно на эти месяцы.

Более того, юрист заявил, что благоприятными с точки зрения финансов месяцами для отпуска станут июнь, июль, сентябрь и декабрь, так как на них выпадает по 21 рабочему дню.

Ранее в августе российское правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году. Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января, февральские пройдут с 23 по 26 февраля, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.