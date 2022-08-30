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В России рассказали о превосходстве БМП-3 над бронетехникой Украины

«Российская газета»: БМП-3 превосходит всю гусеничную технику для доставки пехоты ВФУ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российские боевые машины пехоты БМП-3 превосходят всю гусеничную технику вооруженных формирований Украины (ВФУ), которую используют для доставки пехоты. О преимуществах БМП-3 рассказали в публикации «Российской газеты».

Издание утверждает, что БМП-3 в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали высокую огневую мощь и подвижность, а также точность прицельных комплексов. На машины устанавливают дополнительные экраны, которые могут повысить защищенность БМП-3.

Отмечается, что ВФУ эксплуатируют бронетехнику, разработанную в 1960-х и 1970-х годах. В частности, Украине передали варианты американских бронетранспортеров M113, британские FV103 Spartan и югославские M-80A.

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Базовая версия БМП-3 получила алюминиевую броню, которая обеспечивает защиту лобовой части от снарядов пушек калибра 30 миллиметров. В арсенал машины входит пушка-пусковая установка 2А70, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и пулеметы.

Ранее на форуме «Армия-2022» показали боевую машину пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Модуль оснащен пушкой калибра 57 миллиметров и ракетными комплексами.

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Даниил Иринин
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