Идею о запрете покупать школьникам в России дневники с котятами раскритиковали

В ГД раскритиковали идею запретить покупать школьникам дневники с котятами и супергероями

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин раскритиковал идею о запрете покупать школьникам в России дневники с котятами и супергероями. Депутат отметил, что в учебных заведениях должна оставаться «хоть какая-то свобода». Его комментарий приводится на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Накануне такое требование озвучили родителям учащихся в одной из школ Кургана. Смолин подчеркнул, что прямых оснований для подобного решения нет.

«Совершенно очевидно, что это решение идет в духе усиления патриотического воспитания. Теперь будет подниматься флаг еженедельно, звучать гимн и появятся уроки типа "беседы о важном"», — сказал он.

Депутат предположил, что задумка о закреплении определенного внешнего вида канцтоваров исходила от руководства школы. «Не думаю, что мы должны еще и законом прописывать, какие именно дневники должны быть у детей», — подытожил Смолин.

Ранее Минпросвещения объявило о старте занятий для российских школьников, где объяснят цели спецоперации на Украине. Урок «Наша страна — Россия» состоится 12 сентября и будет посвящен патриотизму.