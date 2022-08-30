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69-я параллель

В Арктике собрали уникальный ненецкий фольклор

На Ямале этнографы собрали новые для науки образцы фольклора ненцев

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершилась первая этнографическая экспедиция, которая собирала ненецкий фольклор. Об этом сообщила пресс-служба Научного центра изучения Арктики.

Сотрудник сектора культурной антропологии Стэлла Раздымаха изучила, как в российском регионе сохраняются ненецкие традиции и язык, и записала неизвестные до этого момента произведения устного народного творчества — песни нюкубц (колыбельные) и ненецкие легенды о зарождении некоторых традиций и особенностях животного мира арктического региона. Они будут внесены в электронный архив научного центра.

По словам исследователя, социально-экономическое развитие Надымского района, урбанизация и широкое распространение межэтнических браков значительно повлияли на жизнь коренных народов Севера этой территории, а также внесли свои коррективы в их традиционную культуру.

«Частично это привело к утрате некоторых фольклорных форм. Например, эпических произведений, мастерское исполнение которых еще бытует у кочующих оленеводов Ямальского и Тазовского районов», — рассказала Раздымаха.

По ее словам, над тем, чтобы сохранить фольклор, трудятся местные жители. Они пересказывают друг другу легенды, песни и сказки, а также придумывают оригинальные формы его популяризации среди молодежи.

В 2021 году Научный центр изучения Арктики выпустил сборник фольклора сеяхинских ненцев. Он стал вторым выпуском серии «Фольклор ямальских ненцев».

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Евгения Куликова
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