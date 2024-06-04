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19:21, 4 июня 2024Силовые структуры

После стрельбы в Москве возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело после стрельбы мужчины из окна дома в Москве
СюжетСтрельба в Москве
Начало событий в новости В прокуратуре подтвердили информацию о двух пострадавших от стрельбы в Москве

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). По данным следствия, 4 июня мужчина произвел из квартиры жилого дома на Костромской улице несколько выстрелов в сторону остановки общественного транспорта, где находился автобус с людьми. После стрельбы подозреваемый скрылся. По предварительным данным, никто не пострадал.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев. Подозреваемый еще не задержан.

По данным прокуратуры Москвы, в результате стрельбы пострадали двое прохожих — мужчина и женщина — им потребовалась медицинская помощь. Выстрелы были сделаны из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома.

В департаменте транспорта правительства Москвы уточнили «Ленте.ру», что незначительные повреждения получил электробус, пострадавших среди пассажиров нет, все люди в безопасности. Перекрыт участок на Костромской улице. На месте работают оперативные службы города.

Ранее 4 июня сообщалось, что в районе Бибирево мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома.

Пострадавшую девушку увезли в больницу, мужчина обратился за медпомощью в травмпункт. Правоохранительные органы оцепили место происшествия по периметру.

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      Любовь Ширижик
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