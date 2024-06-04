В прокуратуре подтвердили информацию о двух пострадавших от стрельбы в Москве

Прокуратура: в результате стрельбы в Москве пострадали двое прохожих

В результате стрельбы на улице Костромская в Москве пострадали двое прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома. Двоим прохожим — мужчине и женщине — потребовалась медицинская помощь. Также выстрелы велись по общественному транспорту.

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента. В настоящее время идет поиск стрелка.

Ранее 4 июня сообщалось, что в районе Бибирево мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома.

Пострадавшую девушку увезли в больницу, мужчина обратился за медпомощью в травмпункт. В настоящее время правоохранительные органы оцепили место происшествия по периметру.