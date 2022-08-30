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Россиянина обвинили в дискредитации Вооруженных сил России

В Иркутске 39-летнего мужчину обвинили в распространении фейков о российской армии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Иркутске следователи предъявили 39-летнему местному жителю обвинение в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с марта по апрель мужчина распространял фейки о российской армии в социальной сети.

По материалам УФСБ возбудили дело по части 1 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ.

В настоящее время обвиняемый находится под запретом определенных действий.

Ранее стало известно, что жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии из-за размещенного на крыше здания баннера.

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Екатерина Власова
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