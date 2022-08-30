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Россиянам предложили оплатить предзаказ на iPhone 14 до премьеры

«Известия»: «М.Видео-Эльдорадо» предложил сертификаты на покупку iPhone 14 за ₽50 тысяч

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency

Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» предлагает российским клиентам приобрести сертификат на покупку iPhone 14 в первоочередном порядке. Его стоимость составляет 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источники.

Точную цену и срок поставки смартфона, который не будут официально ввозить в Россию после премьеры, уточнят позже. По данным издания, «М.Видео-Эльдорадо» в ближайшее время начнет предлагать клиентам сертификаты для частичной оплаты еще не выпущенного iPhone. Ранее компания предложила сразу полную предоплату, чтобы минимизировать возможные риски для покупателей.

«После того как станет известна дата старта продаж в наших сетях, сертификат станет активным, и с покупателями свяжутся представители компании для уточнения всех деталей», — рассказал собеседник издания, близкий к ритейлеру.

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Юлия Мискевич
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