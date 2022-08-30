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Число жертв столкновений в Ираке возросло

Число жертв столкновений в Ираке возросло до 15, свыше 300 ранены

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Число жертв столкновений, устроенных сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра в Багдаде, возросло до 15, свыше 300 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, сейчас в Багдаде и Басре ведутся ожесточенные бои между бригадой «Сарая ас-Салям» ас-Садра и формированиями шиитского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби»​​​. Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы.

В столицу введены подразделения иракской армии в качестве подкрепления для сил безопасности. По данным СМИ, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в «зеленой зоне» Багдада.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выпустил указ с запретом для сотрудников служб безопасности открывать огонь по протестующим сторонникам ас-Садра. Он также постановил начать расследование инцидента в особо охраняемой зеленой зоне в центре Багдада, куда прорвались демонстранты.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.

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Марина Совина
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