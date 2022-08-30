Найдены самые недорогие квартиры рядом с ведущими вузами Москвы

«Авито Недвижимость»: «однушку» в Москве около вуза из топ-10 можно снять за 31 тыс. руб.

Однокомнатную квартиру в Москве рядом с высшим учебным заведением, которое входит в топ-10 лучших, можно снять за 31 тысячу рублей в месяц. Самые недорогие варианты для аренды около ведущих университетов столицы нашли аналитики «Авито Недвижимость». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет об «однушке» площадью 35 квадратных метров, расположенной на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки в получасе пешком от НИУ МЭИ. Объект находится в районе Лефортово, где в среднем аренда подобной недвижимости стоит 55 тысяч рублей в месяц. По словам специалистов, смутить в этом варианте может только близость к историческому Введенскому кладбищу, который называют музеем скульптуры под отрытыми небом — многие памятники и фамильные склепы здесь создавали известные скульпторы и архитекторы.

Квартиру в районе Раменки недалеко от МГУ в среднем можно снять за 50 тысяч рублей в месяц. Специалисты «Авито Недвижимость» обнаружили в этой локации «однушку» с арендной ставкой 33 тысячи рублей в месяц. С таким бюджетом можно заселиться в помещение площадью 34 квадратных метров на третьем этаже панельной девятиэтажки на улице Винницкой. От дома можно за 30 минут дойти до главного здания МГУ.

Арендовать жилье рядом с НИЯУ МИФИ, который занимает второе место в рейтинге вузов столицы, получится за 32 тысячи рублей в месяц. Такой бюджет позволит снять небольшую студию на первом этаже 17-этажки по адресу Каширское шоссе, 57к7 в 13 минутах на транспорте до университета. При этом средняя стоимость аренды в районе Москворечье-Сабурово, где расположен вуз, составляет 39 тысяч рублей в месяц.

Главный корпус НИУ ВШЭ расположен в Басманном районе. По оценкам «Авито Недвижимость» средняя стоимость съемной однушки в нем — 52 тысячи рублей в месяц, а цены начинаются от 40 тысяч рублей. За эту сумму можно арендовать скромную квартиру площадью 35 квадратных метров на последнем этаже шестиэтажки на Переведеновском переулке, 7/7. Однако пешком от дома до университета придется идти час, так как здания расположены в разных частях района. По словам специалистов, этот вариант лучше подойдет для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана — до него можно добраться пешком за 19 минут.

Желающим жить в десяти минутах ходьбы от НИУ ВШЭ придется тратить на аренду не менее 62 тысяч рублей в месяц — во столько обойдется съемная «однушка» площадью 30 «квадратов» в кирпичном доме 1905 года постройки по адресу Малый Златоустинский переулок, 8с2.

Дешевле получится снять квартиру недалеко от МГИМО. Вуз расположен в районе Проспект Вернадского — квартиру там можно арендовать в среднем за 40 тысяч рублей в месяц. Самый дешевый из доступных вариантов специалисты нашли за 39 тысяч рублей в месяц. С таким бюджетом можно заселиться в «однушку» площадью 33 квадратных метра на последнем этаже панельной девятиэтажки на улице Лобачевского. Добраться от дома до главного корпуса МГИМО можно менее чем за 10 минут пешком.

Ранее эксперты риелторского агентства Est-a-Tet выяснили, что аренда однокомнатной квартиры в районе МГУ обойдется в среднем в 56,3 тысячи рублей в месяц, а самый дешевый лот можно снять за 30 тысяч рублей в месяц. Что касается жилья около других известных учебных заведений столицы, то за однокомнатную квартиру рядом с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) в среднем придется отдавать 90,7 тысячи рублей. Наиболее бюджетный вариант стоит 38 тысяч рублей.