Появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Югре

Опубликованы кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом

Начало событий в новости В российском регионе совершил экстренную посадку вертолет Ми-8

В сети появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Югре. Видео во вторник, 30 августа, публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 29 августа. В результате авиапроисшествия пострадали семь человек.

Состояние троих из них оценили как тяжелое, еще троих — ближе к тяжелому, а состояние последнего — легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП могли стать неисправность, ошибка пилотирования и погода.