Знакомый насильника 9-летней россиянки охарактеризовал его

Знакомый насильника 9-летней россиянки назвал его человеком с «глупой головой»

Задержанного в Омске по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки 46-летнего россиянина охарактеризовали как человека с «глупой головой». Так мужчину в разговоре с «Лентой.ру» описал его знакомый по имени Сергей.

«Я в шоке, я не верю и никогда, наверное, не поверю. Сергей, при всей своей глупой голове, не способен на такой поступок. Это не тот человек, уж поверьте мне, я очень хорошо знаю этого человека. Более 10 лет мы знакомы», — высказался он.

Нападение на ребенка произошло 28 августа в поселке Новоомский Омской области. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе УМВД по региону, после этого подозреваемый скрылся и всю ночь провел на кладбище.

После задержания он признался в преступлении и рассказал, что познакомился со школьницей возле цветочного магазина и пообещал купить ей конфет, после чего позвал с собой якобы для того, чтобы взять деньги. Затем он заманил ее на пустырь, где трижды ударил кулаком и надругался. Мужчина заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что у девочки выбиты все зубы, имеются другие тяжелые травмы. В пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области «Ленте.ру» сообщили, что состояние ребенка оценивается как стабильное.

