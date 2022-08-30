ВСУ уличили в оборудовании позиций в жилом секторе Николаева

РИА Новости: ВСУ оборудуют позиции рядом с домами в жилом секторе Николаева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уличили в оборудовании позиций рядом с жилыми домами и объектами гражданской инфраструктуры в жилом секторе Николаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

На фото, которые жителю Донецка Сергею Лебедеву присылают живущие в Николаеве украинцы, видно, что военные выкопали окопы непосредственно вблизи домов на улице Космонавтов. На заправке, находящейся в черте города, ВСУ оборудовали песчаный дзот.

На Богоявленском проспекте украинские военнослужащие оборудовали огневые позиции, укрытые маскировочной сеткой, поставили противотанковые ежи.

29 августа стало известно об обстреле Ингульского моста, расположенного в Николаеве.

По мнению военного эксперта Александра Жилина, в Николаеве скоро начнется наземная операция. «Но многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в Херсонской области»», — отметил он.