ВСУ уличили в оборудовании позиций в жилом секторе Николаева
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уличили в оборудовании позиций рядом с жилыми домами и объектами гражданской инфраструктуры в жилом секторе Николаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.
На фото, которые жителю Донецка Сергею Лебедеву присылают живущие в Николаеве украинцы, видно, что военные выкопали окопы непосредственно вблизи домов на улице Космонавтов. На заправке, находящейся в черте города, ВСУ оборудовали песчаный дзот.
На Богоявленском проспекте украинские военнослужащие оборудовали огневые позиции, укрытые маскировочной сеткой, поставили противотанковые ежи.
29 августа стало известно об обстреле Ингульского моста, расположенного в Николаеве.
По мнению военного эксперта Александра Жилина, в Николаеве скоро начнется наземная операция. «Но многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в Херсонской области»», — отметил он.