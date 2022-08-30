В ООН назвали ответственных за безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

ООН сообщила, что стороны конфликта ответственны за безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, кто будет следить за безопасностью экспертов МАГАТЭ, которые собираются посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Он назвал ответственными за это все стороны, принимающие участие в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости.

«Они пересекут линию фронта, полагаю, на транспорте. Мы, Секретариат ООН, предоставляем помощь с логистикой и безопасностью. Когда и где они будут пересекать линию фронта, это вопрос к МАГАТЭ. Думаю, что понятно, что стороны, которые контролируют зону, в которой будет проводиться миссия, будут также нести ответственность за их безопасность», — заявил замгенсека ООН.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что ждет от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содействия в «демилитаризации» находящейся под российским контролем Запорожской атомной электростанции. Он добавил, что для Киева крайне важно, чтобы агентство также озвучило требование о выводе российских войск с территории электростанции и ее передаче под контроль Киева.