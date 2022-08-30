В ООН назвали ответственных за безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, кто будет следить за безопасностью экспертов МАГАТЭ, которые собираются посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Он назвал ответственными за это все стороны, принимающие участие в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости.
«Они пересекут линию фронта, полагаю, на транспорте. Мы, Секретариат ООН, предоставляем помощь с логистикой и безопасностью. Когда и где они будут пересекать линию фронта, это вопрос к МАГАТЭ. Думаю, что понятно, что стороны, которые контролируют зону, в которой будет проводиться миссия, будут также нести ответственность за их безопасность», — заявил замгенсека ООН.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что ждет от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содействия в «демилитаризации» находящейся под российским контролем Запорожской атомной электростанции. Он добавил, что для Киева крайне важно, чтобы агентство также озвучило требование о выводе российских войск с территории электростанции и ее передаче под контроль Киева.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ. 30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.