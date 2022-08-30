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Названия новых iPhone подтвердили

MacRumors: в сети опубликовали коробки с изображением названия iPhone 14 Pro

Фото: @VNchocoTaco / Macrumors

Сетевые инсайдеры подтвердили ожидаемое название новых смартфонов Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты тематического медиа сослались на сообщения китайских инсайдеров в соцсети Weibo. На опубликованных фотографиях можно увидеть стикер предположительно на коробке с новым смартфоном Apple и названием iPhone 14 Pro. По словам авторов, изображение подтверждает, что новое поколение устройств получит название iPhone 14.

«Достоверность изображения не может быть подтверждена, но нет ничего необычного в том, что изображения упаковки iPhone появляются в преддверии ежегодного мероприятия Apple в сентябре», — отметили журналисты. По их словам, подобные фотографии появлялись в сети в 2021 и 2020 годах — за неделю до выпуска iPhone 13 и iPhone 12 соответственно.

Также источники рассказали, что смартфоны получат коробку белого цвета. На упаковке указано, что Pro-модели будут иметь шесть гигабайт оперативной памяти.

Apple называет свои смартфоны последовательно с 2019 года — с этого момента были представлены iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13. Исключением стала представленная в 2018 году линейка устройств, которая получила наименование iPhone Xs.

Apple назвала дату презентации iPhone 14 в конце августа. 7 сентября американская компания должна представить новое поколение смартфонов и смарт-часы Apple Watch 8.

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Андрей Ставицкий
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