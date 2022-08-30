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Появились снимки с последствиями обстрела граничащих с Украиной российских сел

Курский губернатор Старовойт опубликовал фото с последствиями обстрела ВСУ двух сел

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области опубликовал снимки с последствиями обстрела двух приграничных сел с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

На одном из кадров видна воронка, которая осталась после взрыва минометного снаряда. На других можно увидеть треснутые стекла одного дома и выбитые окна другого строения.

Об обстреле граничащих с Украиной курских сел Алексеевка и Елизаветовка Роман Старовойт сообщил 30 августа. По его мнению, в Алексеевке украинские войска попытались уничтожить вышку сотовой связи. В Елизаветовке пострадали шесть частных домовладений, где повредились крыши и окна домов.

Кроме того, в результате атаки погибло более 20 голов крупного рогатого скота.

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Никита Абрамов
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