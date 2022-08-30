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МИД России ответил на слова вице-премьера Сербии о злоупотреблении отношениями

В МИД заявили, что Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией. Так в МИД РФ ответили слова сербского вице-премьера Зораны Михайлович о том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров злоупотребляет отказом Белграда вводить санкции против Москвы, передает РИА Новости.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — подчеркнули в министерстве.

В российском МИД пришли к выводу, что Михайлович плохо ориентируется в текущей ситуации в отношениях Москвы и Белграда. Там добавили, что между российской и сербской стороной достигнуто полное взаимопонимание по важным вопросам. В частности, отмечается, что РФ открыто излагает Сербии свое мнение о конфликте на Украине.

«Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное — самостоятельную линию», — рассказали в министерстве. Там уточнили, что этот подход отражается в отказе от введения санкционного режима в ущерб своим интересам. «Речь идет о суверенном выборе, с которым не могут смириться на Западе и, в отличие от нас, пытаются давить на сербов», — резюмировали в ведомстве.

Виктория Кондратьева
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МИД России ответил на слова вице-премьера Сербии о злоупотреблении отношениями
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