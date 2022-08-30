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Спорт

Тарасова описала свое времяпрепровождение в США

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что посетила несколько катков во время поездки в США

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала свое времяпрепровождение в США. Ее цитирует РБК.

Специалист заявила, что в поездке посещает катки и смотрит на тренировки иностранных спортсменов. «Ребята уже вовсю работают, катают свои программы, стараются прыгать четвертные прыжки. Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо», — добавила она.

28 августа Тарасова рассказала об отношении к ней со стороны американцев. Она заметила, что не ощущает давления во время пребывания в стране, и подчеркнула, что скоро вернется в Россию.

Об отъезде Тарасовой в США стало известно 25 августа. Отмечалось, что поездка не связана с тренерской деятельностью или проблемами со здоровьем.

В 1990-е Тарасова на протяжении нескольких лет работала в США тренером. В разное время она была наставником таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Из отечественных фигуристов ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и другие.

Андрей Стрельцов
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