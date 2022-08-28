Тарасова рассказала об отношении к ней в США

Татьяна Тарасова рассказала об отношении к ней в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей поездке в США. Об этом сообщает Sport24.

«Ко мне нормально относятся в США, давления нет», — сказала Тарасова. Она также отметила, что скоро вернется в Россию.

Об отъезде Тарасовой стало известно 25 августа. Поездка не связана с тренерской деятельностью или проблемами со здоровьем.

В 1990-е годы Тарасова на протяжении нескольких лет занималась тренерской работой в США. В разное время она тренировала таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Отмечается, что ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и другие.