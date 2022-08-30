Следователи возбудили дело из-за жесткой посадки вертолета Ми-8 в Югре

СКР возбудил дело о нарушении безопасности из-за жесткой посадки вертолета Ми-8 в Югре

В Югре следователи возбудили уголовное дело из-за жесткой посадки вертолета Ми-8. Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта») УК РФ.

Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 29 августа. В результате авиапроисшествия пострадали семь человек.

Состояние троих из них оценили как тяжелое, еще троих — ближе к тяжелому, а состояние последнего — легкой степени тяжести.

Ранее сообщали , что причиной ЧП могли стать неисправность, ошибка пилотирования и погода.