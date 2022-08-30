Грецию уличили в попытке развязать конфликт между Турцией и Западом

Yeni Şafak: Греция пытается развязать конфликт между Турцией и Западом

Греция стремится развязать конфликт между Турцией и Западом, вынудив Анкару активировать российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Такое мнение выразили турецкие эксперты в интервью газете Yeni Şafak.

«По мнению экспертов, Греция стремится к напряженности, потому что ей неприятно, что Анкара становится все более заметным мировым игроком. Цель Афин — либо начать войну, либо создать конфликт между Турцией и Западом, вынудив Анкару активировать С-400», пишет издание.

Бригадный генерал в отставке, доцент, доктор Фахри Эренель уверен, что Греция «хочет саботировать заслуги Турции в мировой дипломатии» и создать на Западе впечатление, что в Анкаре хотят войны. «Конечно, ясно, что здесь есть сотрудничество с США», — считает он.

Эренель напомнил, что использование Грецией С-300 дает Турции право задействовать С-400. Однако он подчеркнул, что «не должно быть ситуации, когда одна страна НАТО может использовать российскую систему ПВО, а другая — нет».

«Было бы очень правильным шагом активировать С-400 в ответ на преследования. Более того, С-400 обладают гораздо более продвинутой технологией в плане способности фиксировать различные точки. Это укрепит позиции Турции против Греции», — уверен эксперт.

По словам турецких властей, 23 августа, греческая сторона использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда те находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. В связи с этим Анкара планирует поднять на уровне НАТО вопрос о «враждебных действиях» Афин против страны.

При этом портал Newsbomb.gr со ссылкой на источники информировал, что в Минобороны Греции опровергли сообщения о задействовании С-300 против турецких F-16.