Любительский клуб пробился в 1/64 финала Кубка России по футболу

«Амкал» победил «Тверь» со счетом 1:0 на стадии 1/128 финала Кубка России по футболу

Любительский клуб «Амкал» победил «Тверь» и пробился в 1/64 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч 1/128 финала прошел в Твери и завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил 22-летний Дмитрий Кузькин.

На стадии 1/64 финала Кубка «Амкал» встретится с победителем встречи «Звезда» — «Ядро», которая пройдет 31 августа.

В этом сезоне «Амкал» впервые принимает участие в Кубке России. Клуб выступает в Медиалиге. На стадии 1/256 финала москвичи по пенальти обыграли «Зоркий» из Второй лиги.