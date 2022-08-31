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Спорт

Стало известно о нежелании Роналду переходить в «Наполи»

Журналист Джейкобс заявил, что форвард МЮ Криштиану Роналду не хочет переходить в «Наполи»

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Стало известно мнение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о возможном трансфере в «Наполи». Им поделился журналист Бен Джейкобс в Twitter.

Источник заявил, что форвард не желает переходить в итальянский клуб, несмотря на участие команды в Лиге чемпионов. При этом отмечается, что игрока хотят убедить выступать за «Наполи» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш начал переговоры с «Наполи» о потенциальном трансфере. Итальянский клуб готов обменять на португальца нигерийского форварда Виктора Осимхена. Однако позже агент африканского футболиста исключил такое развитие событий.

Летом неоднократно появлялись сообщения о вероятном уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Дарья Коршунова
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