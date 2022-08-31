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Спорт

Бывший футболист сборной России оценил переход Кокорина в кипрский клуб

Экс-футболист сборной России Булыкин положительно оценил переход Кокорина в кипрский клуб

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис». Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Экс-нападающий дал положительную оценку решению игрока. «Нужно взяться за голову, обозлиться на всех и показать всем, на что способен. Естественно, все будут смотреть на голы, поэтому нужно забить как можно больше», — заявил Булыкин.

Россиянин добавил, что Кокорин не имеет права на ошибку в новом клубе. «Если он себя не проявит, тогда можно будет заканчивать с футболом», — отметил Булыкин.

О переходе Кокорина стало известно ранее 31 августа. «Фиорентина» заключила с кипрским клубом арендное соглашение.

Алексей Гусев
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