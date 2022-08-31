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В России заметили постепенное падение спроса на наличную валюту

Аналитик Джиоев заявил о постепенном падении спроса на наличную валюту в России
СюжетКурс доллара:

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Ажиотажный спрос на наличную валюту постепенно падает. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Джиоев. По его словам, с мая объем наличной валюты на руках у населения сократился с 99 миллиардов долларов до 94. В беседе с «Лентой.ру» экономист определил влияние этого фактора на курс рубля.

«По всей видимости, тот ажиотажный спрос на наличную валюту, наблюдаемый весной этого года, постепенно "затухает". Об этом говорит статистика об объеме наличной валюты у населения», — высказался Джиоев.

Судя по последним доступным данным Центробанка, россияне четыре месяца подряд постепенно сокращают объем наличной валюты на руках, заявил финансовый аналитик. С пиковых 99 миллиардов долларов в марте объем упал до 94 миллиардов долларов в июне, добавил он.

«Это не должно повлиять на курс рубля никаким значимым образом — движение национальной валюты определяется другими, более фундаментальными факторами, в частности состоянием платежного баланса страны», — проанализировал экономист.

Ранее стало известно, что Московская биржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом. «Валютная пара "узбекский сум — российский рубль" будет торговаться на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Также участникам торгов и их клиентам будут доступны сделки своп овернайт», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Мосбиржи.

Ранее стало известно, что Мосбиржа с 8 августа прекратила торги японской иеной. Площадка пообещала принять все меры для возобновления торгов японской национальной валютой в дальнейшем.

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Виктория Немис
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