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Постпред России при ЕС прокомментировал решение Евросоюза по визам для россиян

Постпред России при ЕС Чижов назвал решение Евросоюза по визам компромиссной развязкой

Фото: Globallookpress.com

Решение Европейского союза (ЕС) по вопросу введения визовых ограничений для граждан России можно считать компромиссной развязкой. Так постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал решение европейских стран приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, передает РИА Новости.

«Я думаю, что это, как обычно бывает в ЕС, компромиссная развязка между позициями наиболее оголтелых стран-членов, которые требовали прекратить выдачу виз всем российским гражданам и, более того, аннулировать уже ранее выданные визы, и теми, кто придерживается более здравомыслящего подхода, хотя они тоже выступают за продолжение санкционного давления на Россию», — заявил он.

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Ранее Чижов назвал разговоры Евросоюза о новых санкциях гипотетическими. Дипломат счел введение нового пакета ограничений болезненным для ЕС. «Тот массив санкций, который уже принят, достаточно болезненный для экономики Евросоюза, и следующий пакет был бы еще болезненнее, поэтому тут им приходится думать дважды», — отметил постпред.

31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Россиянам, подающим заявление на визу стран — членов ЕС, придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

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Анжелика Бережная
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