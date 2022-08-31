Постпред России при ЕС прокомментировал решение Евросоюза по визам для россиян

Постпред России при ЕС Чижов назвал решение Евросоюза по визам компромиссной развязкой

Решение Европейского союза (ЕС) по вопросу введения визовых ограничений для граждан России можно считать компромиссной развязкой. Так постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал решение европейских стран приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, передает РИА Новости.

«Я думаю, что это, как обычно бывает в ЕС, компромиссная развязка между позициями наиболее оголтелых стран-членов, которые требовали прекратить выдачу виз всем российским гражданам и, более того, аннулировать уже ранее выданные визы, и теми, кто придерживается более здравомыслящего подхода, хотя они тоже выступают за продолжение санкционного давления на Россию», — заявил он.

Ранее Чижов назвал разговоры Евросоюза о новых санкциях гипотетическими. Дипломат счел введение нового пакета ограничений болезненным для ЕС. «Тот массив санкций, который уже принят, достаточно болезненный для экономики Евросоюза, и следующий пакет был бы еще болезненнее, поэтому тут им приходится думать дважды», — отметил постпред.

31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Россиянам, подающим заявление на визу стран — членов ЕС, придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.