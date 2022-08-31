Кремль высказался о формате участия Путина в саммите G20

Песков заявил, что формат участия президента Путина в саммите G20 пока не определен

Формат участия президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) пока не определен. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Решения пока нет. Мы рассматриваем ситуацию», — сказал пресс-секретарь главы государства и добавил, что Россия в любом случае принимает участие в работе этого форума на министерском уровне.

19 августа глава Индонезии Джоко Видодо рассказал, что российский лидер Владимир Путин лично сообщил ему о намерении посетить саммит G20. Представители двух стран также обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности.

Ранее Индонезия также заверила, что обеспечит полную безопасность и надежную охрану Путина на G20. Саммит «Большой двадцатки» в 2022 году пройдет 15-16 ноября на острове Бали.