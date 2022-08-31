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Российский сенатор оценил деятельность Горбачева на рубеже эпох

Сенатор Климов: Горбачев варьировал между силами и обстоятельствами на рубеже эпох
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Anatoly Melikhov / Globallookpress.com

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, оказавшись на крутом рубеже эпох, варьировал между силами и обстоятельствами, в которых оказалась страна, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает РЕН ТВ.

По словам политика, сейчас сложно давать оценку деятельности советского лидера. «Много чего прошло с тех пор, но он пытался, как мог, варьировать между теми силами и обстоятельствами, в которых оказывалась наша держава», — подчеркнул он.

По мнению Климова, мало кому из руководителей страны «доводилось быть на таких крутых поворотах истории». Он считает, что «турбулентности», которые переживает Россия сейчас, «родом из того времени». Климов считает, что 30 лет назад их нельзя было решить простыми способами.

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«Пришлось этим всем заниматься Горбачеву. Я бы ему не позавидовал», — подчеркнул он.

Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник, 30 августа, после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

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Марина Совина
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