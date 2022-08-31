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Лавров заявил о скорой интеграции российской и иранской платежных систем

Лавров выразил уверенность в скорой интеграции российской и иранской платежных систем

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Российская платежная система «Мир» в скором времени будет интегрирована с иранской платежной системой Shetab. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков. Они общались в июле и договорились о своего рода дорожной карте, которая будет приводить нас к этому результату», — рассказал министр в ходе переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Лавров выразил уверенность в скором объединении национальных платежных систем.

Ранее глава российского МИД завил, что одной из главных тем на переговорах с его иранским коллегой станет ситуация в Сирии. Министр добавил, что эта тема была основной в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию и его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Анжелика Бережная
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