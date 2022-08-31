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Врач объяснил успех некоторых мужчин у женщин

Андролог Мсхалая: мужчины с высоким уровнем тестостерона ведут себя как альфа-самцы

Фото: Evgeni Tcherkasski / Unsplash

Всеми людьми — их эмоциями, настроением, поведением — управляют гормоны, уверен андролог, эндокринолог Европейского медицинского центра Георгий Мсхалая. Он объяснил «Ленте.ру» успех некоторых мужчин высоким уровнем тестостерона.

Колебания уровня гормонов у мужчин и женщин происходят циклично, рассказал Мсхалая. И у тех и других буквально вся жизнь зависит от гормональных качелей. В утренние часы в мужском организме происходит пик выброса тестостерона, который плавно в течение дня снижается, пояснил врач. Здоровый мужчина, по его словам, не замечает эти ежесуточные колебания.

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Если уровень главного мужского гормона падает ниже нормы, у мужчины начинает проявляться раздражительность, нервозность, внутреннее напряжение, он даже может начать капризничать. Однако если гормон повысить или поднять выше нормы, мужчина становится спокойным, уверенным в себе и ведет себя как альфа-самец.

Мужчины с низким уровнем тестостерона менее агрессивны, но более нервозны

По словам врача, гормоны кардинально могут менять жизнь человека. «У мужчины с высоким уровнем гормона станет проявляться здоровая агрессия, — пояснил андролог. — У него повысится желание познакомиться с девушкой, добиться большего в работе. Наличие здоровой агрессии вовсе не означает, что человек в пробке выбежит из машины и начнет бить другого водителя или кричать на окружающих. Но он станет вести себя как лидер и защищать свою территорию, семью, близких».

Но, например, бодибилдеров, принимающих запрещенные препараты для увеличения уровня тестостерона в пять-десять раз, можно назвать более агрессивными

Георгий Мсхалаяандролог, эндокринолог

Любой гормон должен присутствовать в организме на должном уровне, напомнил врач. «Например, если гормоны щитовидной железы поднимутся высоко, человек станет раздражительным, — пояснил на примере Мсхалая. — Если выше нормы подскочит пролактин, то либидо будет на нуле».

Врач напомнил, что поведение и настроение людей зависят и от других факторов: уровня стресса, качества и продолжительности сна и воспитания.

Ранее уролог Александр Данилов перечислил продукты для укрепления мужского здоровья. Он отметил, что мужчинам нужно есть яйца и морепродукты.

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Вера Владзиевская
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