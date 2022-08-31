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Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия никогда не была нацелена на «раскол» Европы

Фото: Globallookpress.com

Россия никогда не была нацелена на раскол Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы не нацелены на раскол [Европы]. Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения», — подчеркнула дипломат.

Захарова сравнила членов Европейского союза (ЕС) с персонажами картины художника Питера Брейгеля «Слепцы». «Они едины. Никто из этой группы слепцов, которых ведут к обрыву, не высказывает сомнений, возражений, не задает вопросы, не протестует. Они всей группой идут к обрыву», — отметила она.

Ранее Захарова прокомментировала ситуацию на Запорожской АЭС и назвала постоянные обстрелы Киевом ядерного объекта деструктивными, опасными и самоубийственными.

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Виктория Кондратьева
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