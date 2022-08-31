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Siemens опровергла свое участие в работах на «Северном потоке»

Siemens Energy заявила, что не участвует в технических работах на «Северном потоке»

Фото: Shutterstock

Компания Siemens Energy, производитель турбин для газопровода «Северный поток», опровергла свое участие в технических работах на компрессорной станции «Портовая», которые в настоящее время проводит «Газпром». Заявление компании цитирует Reuters.

«Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время "Газпромом" на газопроводе "Северный поток-1". Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости», — сказал представитель компании.

О том, что работы на КС «Портовая» будут выполняться совместно со специалистами компании Siemens, заявил «Газпром» в анонсе ремонта 19 августа. Поставки по газопроводу были прекращены 31 августа, российская компания объяснила решение необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60.

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С 27 июля «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» до 20 процентов от его пропускной мощности, сославшись на проблемы с ремонтом турбин Siemens из-за канадских санкций. После этого цены на газ в Европе начали расти — 26 августа они приблизились к рекордным 3500 долларов за тысячу кубометров. После ремонта 3 сентября российский концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

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Софья Ермакова
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