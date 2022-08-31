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Горбачев перед смертью похудел на 40 килограммов

Горбачев перед смертью похудел на 40 килограммов и жаловался на отсутствие аппетита
Михаил Горбачев и журналисты

Михаил Горбачев и журналисты. Фото: Boris Kavashkin / Global Look Press

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев жаловался на здоровье и отсутствие аппетита, пишет «Комсомольская правда».

Политик в разговоре со специальным корреспондентом Александром Гамовым уточнил, что перенес несколько хирургических вмешательств. «Он говорил, что перенес четыре сложных операции, что похудел на 30 килограммов. (В другой раз он сказал, что сбросил 40 килограммов.) Но присутствие духа никогда не терял», — уточнил журналист.

Гамов добавил, что последние два года Горбачев находился в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

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Источники рассказали, что перед смертью все время бывший советский лидер получал паллиативную помощь. Она направлена на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений болезни.

Горбачев скончался в возрасте 91 года. Он страдал от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ.

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Марина Совина
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