Помощник Горбачева назвал его крупнейшим реформатором советского общества

Помощник Горбачева Славин назвал политика крупнейшим реформатором советского общества

Генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев был крупнейшим реформатором советского общества. Об этом заявил его помощник Борис Славин, сообщают «Известия».

«Человек, который принес "весну" по сравнению с прошлыми сталинскими временами, раскрепостил страну, сделал каждого человека всесторонне развитым, который занимался не только своими мужскими делами, но и политикой», — сказал помощник Горбачева.

По его словам, перестройка стала ознаменованием появления нового мышления в обществе. Она в международном смысле означала ориентацию на мир во всех отношениях, подчеркнул Славин.

Бывший президент Советского союза скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Горбачева. Глава государства утром направит телеграмму соболезнований родным и близким политика, сказал Песков.