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Искусственному интеллекту нашли применение в родах

PLOS ONE: искусственный интеллект предложили использовать для прогноза родов

Фото: Christian Bowen / Unsplash

Специалисты из клиники Майо нашли применение искусственному интеллекту в родах. Они предлагают использовать алгоритм для вычисления вероятности успешных естественных родов и необходимости кесарева сечения. Выводы работы описаны в PLOS ONE.

Для обучения программы и создания базы данных ученые использовали информацию о пациентах из многоцентрового консорциума по безопасному труду из Национального института детского здоровья и человеческого развития. Она включала в себя более 700 клинических и акушерских факторов (в том числе анамнез и физические данные пациентки, последнее обследование и другие) в 66 тысячах родов от момента поступления в больницу и по мере развития процесса.

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По мнению разработчиков, технология позволит заменить существующие схемы оценки родов на более точные прогнозы с учетом индивидуальных особенностей, что поможет снизить риск неблагоприятного исхода, а также нагрузку на здравоохранение.

Ранее сотрудники Кембриджского и Чилийского университетов вычислили, что даже кратковременный прием фастфуда беременными может негативно воздействовать на грудное молоко матери и на здоровье будущего ребенка.

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Елена Апазиди
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