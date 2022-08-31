Искусственному интеллекту нашли применение в родах

PLOS ONE: искусственный интеллект предложили использовать для прогноза родов

Специалисты из клиники Майо нашли применение искусственному интеллекту в родах. Они предлагают использовать алгоритм для вычисления вероятности успешных естественных родов и необходимости кесарева сечения. Выводы работы описаны в PLOS ONE.

Для обучения программы и создания базы данных ученые использовали информацию о пациентах из многоцентрового консорциума по безопасному труду из Национального института детского здоровья и человеческого развития. Она включала в себя более 700 клинических и акушерских факторов (в том числе анамнез и физические данные пациентки, последнее обследование и другие) в 66 тысячах родов от момента поступления в больницу и по мере развития процесса.

По мнению разработчиков, технология позволит заменить существующие схемы оценки родов на более точные прогнозы с учетом индивидуальных особенностей, что поможет снизить риск неблагоприятного исхода, а также нагрузку на здравоохранение.

Ранее сотрудники Кембриджского и Чилийского университетов вычислили, что даже кратковременный прием фастфуда беременными может негативно воздействовать на грудное молоко матери и на здоровье будущего ребенка.