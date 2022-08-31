Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Крыму зафиксировали рост просрочки по ипотеке

В Крыму просрочка по ипотечной задолженности выросла на 12,5 процента

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В июле 2022 года рост просрочки по ипотечной задолженности зафиксировали в Севастополе и Крыму. В остальных регионах России показатель снизился. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

К началу августа за год просрочка по задолженности в Севастополе выросла на 17,6 процента, в Крыму — на 12,5 процента. В указанных регионах заметили и рост годовой задолженности по ипотеке. В Севастополе динамика достигла 29,9 процента, а в Крыму — 30,7 процента. Там также больше всего снизился объем ипотеки — на 40,8 процента за год.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

В общей сложности объем ипотеки в России уменьшился на 21,1 процента. Что касается просрочки по ипотечной задолженности, то в среднем по стране за год она сократилась на 17,2 процента. Долг по ипотеке увеличился на 17,7 процента.

В апреле 2022 года директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. Он указал, что с конца февраля страны Запада ввели новые санкции в отношении России. Одной из уязвимых групп в данных условиях стали семьи, которые имеют обязательства по ипотечным кредитам.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Появились подробности попытки наступления ВСУ на Херсон
Юрист рассказал об ответственности за сбор денег в школах
Сокуров поблагодарил Горбачева за «оправданные надежды»
Мужчина случайно поучаствовал в розыгрыше лотереи и сорвал джекпот
Туристы пожаловались на невозможность выехать с южных курортов России
Путин высказался о ситуации с лесными пожарами в регионах России
Mitsubishi разрешили сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»
Появилось видео кортежа миссии МАГАТЭ в Запорожье
В российском городе подростки подожгли территорию у отдела МВД
В России начали продавать отечественную ОС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.