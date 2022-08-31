Уступивший Горбачеву на выборах президента СССР политик назвал его разрушителем

Рыжков, уступивший Горбачеву на выборах президента СССР, назвал политика разрушителем

Генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР является разрушителем Советского Союза. С таким мнением выступил член Совета Федерации Николай Рыжков, который уступил Горбачеву на выборах президента СССР в 1990 году. Его цитирует РИА Новости.

«Это человек, который начал реформировать страну, а потом не рассчитал свои силы и в конце концов разрушил свою страну. И остался в моей памяти как разрушитель великой державы — Советского Союза», — сказал политик.

По его мнению, Горбачев начинал доброе дело, когда занимался перестройкой и гласностью. При этом подобную политику надо было проводить обдуманно, а «не доводить до разрушения страны».

В феврале 1990 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР под председательством Горбачева высказались за учреждение президентской власти. В марте пленум ЦК КПССС одобрил учреждение поста президента СССР и рекомендовал на пост кандидатуру Горбачева.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Горбачева. Таким образом выборы стали безальтернативными, депутатам предстояло голосовать «за» или «против» Горбачева.

15 марта 1990 года на внеочередном III Съезде нардепов СССР были оглашены результаты тайного голосования. За кандидатуру Горбачева проголосовали 1329 народных депутатов, против — 495.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Горбачева.