Руцкой рассказал об отъезде Горбачева из Фороса в августе 1991

Руцкой вспомнил, как вывез Горбачева из его резиденции в Форосе в августе 1991 года

Бывший вице-президент России Александр Руцкой, который в начале 1990-х был народным депутатом РСФСР и членом президиума Верховного Совета, рассказал, как вывозил единственного президента СССР Михаила Горбачева из его резиденции в Форосе во время попытки госпереворота в 1991 году. Об этом сообщают «Известия».

«В 1991 году, если бы его оттуда не вывезли, из Фороса, в Москве была бы бойня. Он придумал, что он был арестован и все прочее. Я вот тот человек, живой свидетель, который может сказать, что никто его здесь не арестовывал. Никто его не держал там закрытым, связь у него была. Я его забрал и привез в Москву», — рассказал Руцкой.

По его мнению, Горбачев «уничтожил» Советский союз. Бывший вице-президент России считает, что в этом «нет ничего хорошего».

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Последний советский лидер Михаил Горбачев, по его словам, был заблокирован на своей даче в Форосе. Некоторые подвергают это сомнению.

В разговоре с «Лентой.ру» дочь заслуженного архитектора РСФСР Александра Кузнецова, которая в дни путча ГКЧП 1991 года отдыхала в Форосе, рассказала, что ситуация на даче Горбачева на самом деле была спокойной. «Потом доводилось читать, что дачу Горбачева блокировали с моря. Проводили чуть ли не спецоперацию. Но лично я такого не видела. Ни военных кораблей, ни людей с оружием», — вспоминала она.

Бывший президент Советского союза скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.