Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина ворвался в приют и выпустил на волю 150 собак

MySA: 38-летний преступник ворвался в приют, угнал фургон и выпустил 150 собак на волю

Фото: Sasha Sashina / Unsplash

38-летний Джордж Пол Джонс ворвался в приют в городе Абилин американского штата Техас и выпустил примерно 150 собак на волю. Об этом сообщает MySA.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 26 августа. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что мужчина перелез через забор и проник в приют через крышу, а затем открыл несколько вольеров, где находились собаки. Животные сбежали с территории, и сотрудникам приюта пришлось их искать. Преступник скрылся с места происшествия, угнав фургон.

Джонса нашли в северной части города. Он был арестован и обвинен во взломе, жестоком обращении с животными и угоне транспортного средства. Сейчас мужчина находится в тюрьме округа Тейлор.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Отдел полиции Абилина заявил, что одну из собак нашли мертвой, а несколько других были ранены в результате драки друг с другом. Несколько животных до сих пор числятся пропавшими без вести, многие из них получили травмы.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала жителя американского жителя штата Флорида, приехавшего на угнанном пикапе на военно-космическую базу со странным заявлением про пришельцев и драконов. Мужчину арестовали и поместили в тюрьму за угон автомобиля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам
Бывшего российского полицейского осудили на 15 лет за передачу наркотиков
«Газпром» объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай
Посол ЕС в России увидел выгоду Путина в запрете на выдачу виз россиянам
Безработицу в европейской стране связали с наплывом беженцев
Упавший во время града в Испании гигантский кусок льда убил ребенка
Назван лучший способ защиты от мошенников в сети
Певица Слава описала внешность российских звезд фразой «все переделаны»
В Германии призвали изучить последствия изменения визового режима для россиян
Высокопоставленных немецких чиновников заподозрили в работе на Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.