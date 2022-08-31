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В автомобилях Tesla нашли критический дефект

TechCrunch: на Tesla подали в суд из-за случаев фантомного торможения автомобилей

Фото: Globallookpress.com

Житель Калифорнии (США) подал на Tesla в суд из-за технических проблем автомобиля и заявил, что надеется, что его иск получит статус коллективного. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Иск был подан в Окружной суд США Северного округа Калифорнии, интересы истца Хосе Альвареса Толедо представляет фирма Bursor & Fisher. По словам юристов, их клиент несколько раз сталкивался со случаями фантомного торможения Tesla Model 3, когда передвигающийся на автопилоте электрокар внезапно и без причины замедлялся.

Нашедший критический дефект истец полагает, что подобная неполадка должна покрываться базовой гарантией — в компании должны были обеспечить бесплатный ремонт в течение трех лет или по достижении пробега 50 тысяч миль. «Затраты на ремонт могут быть значительны, и ни один разумный потребитель не ожидает их», — отметили представители Толедо. По словам потерпевшего, в Tesla знали о дефекте, но не инициировали отзывную кампанию и отказали в бесплатной замене оборудования.

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Представители Bursor & Fisher потребовали от Tesla возмещения ущерба в размере пяти миллионов долларов. Также юристы призвали других пострадавших связаться с ними, чтобы объединить жалобы против автопредприятия.

Это не первый раз, когда владельцы электрокаров Tesla жалуются на проблемы с торможением. В начале лета американские регуляторы начали расследовать случаи ложного срабатывания тормозов на автомобилях Tesla. Впервые о случаях фантомного торможения стало известно в ноябре.

В конце августа глава Tesla Илон Маск пообещал выпустить полностью беспилотный автомобиль до конца 2022 года. По словам предпринимателя, сроки выхода подобных моделей зависят от регулирующих органов.

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Андрей Ставицкий
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