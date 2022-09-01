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Спорт

Тренер «Ариса» высказался о приглашении Кокорина

Тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что доволен приглашением Александра Кокорина

Фото: РИА Новости

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о переходе в команду российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чепионат.com».

Специалист отметил, что доволен приглашением игрока. «Такого футболиста получить с таким качеством — это усиление. Да, для него в последнее время тяжело все шло. Но все равно он сейчас понимает, что для него это также большой шанс», — добавил Шпилевский.

Он также отметил, что переговоры с «Фиорентиной» и Кокориным вел владелец клуба Владимир Федоров. «Думаю, это его заслуга — убедить футболиста такого масштаба и качества к нам приехать», — отметил Шпилевский.

31 августа стало известно, что российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры еще с одним кипрским клубом — «Аполлоном».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алексей Гусев
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