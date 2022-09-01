Политика третьего ребенка в Китае оказалась под угрозой

Global Times: самое низкое число браков за 35 лет в КНР угрожает политике трех детей

Самое низкое зафиксированное за 35 лет число браков в Китае приведет к проблеме рождаемости, а политика третьего ребенка окажется под угрозой. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на демографические исследования.

В 2021 году в КНР свой брак зарегистрировали 7,64 миллиона пар, и это стало рекордно низким показателем. Отмечается, что статистика по-прежнему ухудшается.

По мнению экспертов, причиной снижения количества новых браков является то, что молодые люди начали дольше учиться и развивать карьеру, кроме того, у молодежи меняется отношение к семье. Председатель постоянного совета Китайской ассоциации народонаселения Чжай Чжэньу отметил, что увеличение возраста вступающих в брак также приведет к снижению рождаемости и поставит под угрозу политику трех детей.

На данный момент Китай столкнулся с демографической проблемой, что вызвано гендерным дисбалансом и старением населения. В 1970-х годах в Китае внедрили политику «одна семья — один ребенок», в рамках которой семьям было разрешено иметь только одного ребенка. В 2013 году китайские власти решили ослабить ограничения, однако эти меры не привели к буму рождаемости.

В 2021 году в КНР была введена политика «одна семья — три ребенка», согласно которой семьи получили право заводить трех детей.