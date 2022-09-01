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Найден способ улучшения вакцины от COVID-19

ACS Infectious Diseases: эффективность белковой вакцины от COVID-19 улучшена в 25 раз

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Исследователи из Китая нашли способ улучшить в 25 раз эффективность вакцин на основе белка, в том числе от COVID-19. Выводы работы описаны в журнале ACS Infectious Diseases.

В ходе экспериментов специалисты заметили, что молекулы из α-галактозилцерамида (aGC) могут действовать как адъюванты, стимулируя иммунную защиту организма. Ученые изготовили четыре аналога aGC и добавили их в экспериментальную вакцину с фрагментами белка-шипа SARS-CoV-2. После этого препараты ввели мышам и изучили их иммунный ответ, выработавшийся в течение 35 дней. Один из образцов aGC-CPOEt способствовал выработке антител в 25 раз больше, чем вакцины без этого адъюванта.

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В июле сотрудники Университета Квинсленда представили пластырь, который показал более высокую эффективность, чем традиционная вакцинация от COVID-19 методом инъекции.

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Елена Апазиди
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