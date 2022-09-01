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В Китае появились фейковые iPhone 14

MacRumors: в Китае начали продавать поддельные iPhone 14

Кадр: Amazing Unboxing / YouTube

Китайские блогеры обратили внимание на появление на рынке поддельных смартфонов iPhone 14. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на автора YouTube-канала Amazing Unboxing, который продемонстрировал один из таких телефонов. Внешне аппарат напоминает устройство от Apple, однако является девайсом на базе модифицированной версии Android от неизвестного производителя.

Судя по видео, создавшая фейковый аппарат компания или группа энтузиастов стремилась реализовать функции, которые пользователи ждут от телефонов линейки iPhone 14. Так, устройство получило плоские рамки, двойной экранный вырез, тройную камеру и ОС, внешне напоминающую iOS 16. По словам журналистов, подобные смартфоны начали продавать за несколько недель до презентации новых флагманов Apple.

Специалисты объяснили, что выпустившие фейковые iPhone инженеры, очевидно, рассчитывают, что подобные гаджеты могут заинтересовать поклонников бренда Apple. «Неизвестные подделали даже коробку — вплоть до штрих-кодов, наклеек и аксессуаров внутри», — удивились журналисты. Авторы уточнили, что при внимательном изучении можно заметить низкокачественный дисплей и неработающие камеры.

Презентация новых устройств Apple намечена на 7 сентября. Ожидается, что американская компания представит линейку обновленных смартфонов и новое поколение смарт-часов Apple Watch.

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Андрей Ставицкий
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