Врач назвала полезные для детей и пожилых людей дешевые продукты

Врач Павличенко: ферментированные продукты полезны детям и людям со слабым иммунитетом

Ферментированные продукты полезны тем, что одновременно являются пробиотиком — источником полезных бактерий и пребиотиком — питанием для микробиома, рассказала кандидат медицинских наук, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко. Она назвала «Ленте.ру» неожиданные свойства квашеной капусты, кимчи, кефира и других ферментированных продуктов.

«Ферментированные продукты полезны всем, особенно людям со слабым иммунитетом, прошедшим курс лечения антибиотиками, а также детям и пожилым людям, — прокомментировала врач. — Это источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов, которые способствуют правильному пищеварению и обмену веществ». Она добавила, что эти продукты обычно дешевые, поэтому их может позволить себе каждый.

По словам Павличенко, при сквашивании капусты образуется молочная кислота, в которой размножаются бифидобактерии. Они подавляют деятельность гнилостных бактерий, останавливая процессы разложения. Такую же роль бифидобактерии выполняют и в кишечнике: не дают развиваться патогенной микрофлоре, помогают усваивать необходимые питательные вещества, рассказала врач о пользе квашеной капусты.

Кимчи — корейский вариант квашеной капусты. Но отличается рецептом: в приготовлении кимчи используются имбирь и чеснок. По основным характеристикам, полезности и бактериальному составу два продукта схожи между собой

Светлана Павличенко Кандидат медицинских наук

Всем известные кефир, простокваша, йогурт тоже относятся к ферментированным продуктам. Они содержат живые лакто- и бифидобактерии. Но, напомнила врач, полезны только кисломолочные продукты без сахара. Сахар подавляет жизнедеятельность микробиома и способствует развитию условно-патогенной микрофлоры: микробов, которые при стрессе или ослаблении иммунитета способны вызвать заболевания.

20 дней максимальный срок годности «живого» йогурта

По словам специалиста, следует выбирать продукты с содержанием бактерий не менее 107 КОЕ/г (оно должно быть указано на упаковке), так как бактерии в меньшей концентрации неэффективны. И чем меньше продуктов в составе кефира или йогурта, тем он полезнее. Идеальный кисломолочный продукт состоит только из молока и закваски.

Полезен для организма и чайный гриб или комбуча — настой дрожжевого гриба в чайном растворе. Он является источником не только полезных бактерий, но и витаминов группы В, а также обладает антиоксидантными свойствами, добавила врач.

У ферментированных продуктов много полезных свойств, но есть и противопоказания, напомнила Павличенко. Отказаться от их употребления стоит людям с индивидуальной непереносимостью продуктов, а также тем, у кого есть заболевания желудка, вызванные повышенной кислотностью, ведь все пробиотики — кислые продукты.

«Напомню, что любые продукты максимально полезны, когда являются частью общего сбалансированного рациона. Пробиотики нужно сочетать с цельным зерном, овощами и фруктами, ненасыщенными жирами. Добавленный сахар, продукты глубокой переработки нужно ограничивать, или полностью исключить из рациона», — подвела итог собеседница «Ленты.ру».

Ранее врач Светлана Павличенко рассказала о пользе авокадо. Она отметила, что этот фрукт полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.