Перевозившая десант ВСУ для захвата ЗАЭС баржа попала на видео

Telegram-каналы публикуют кадры с горящей баржей, перевозившей десант ВСУ для захвата ЗАЭС

В сети появилось видео с горящей баржей, перевозившей десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) для захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Новые кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Уточняется, что это одна из барж, которая перевозила украинский десант для захвата Запорожской АЭС и которую уничтожила армия России. На записи видно, как баржа стоит в воде вблизи берега и дымится, людей поблизости нет.

Российская армия потопила две баржи с десантниками ВСУ, вышедшими из Никополя, ранее в четверг, 1 сентября. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противника удалось засечь утром в нескольких километрах от ЗАЭС.

Украинские десантники также прибыли на семи лодках, сошли на берег и пошли к станции. В ответ на попытки прорыва и захвата ЗАЭС по военным был открыт огонь. Военный специалист Алексей Леонков уточнил, что десантники ВСУ хотели создать условия для радиоактивного заражения местности, что стало бы препятствием для визита миссии МАГАТЭ, а также взять под свой полный контроль территорию АЭС.

Утром также российское оборонное ведомство доложило, что ВСУ обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ рядом с Запорожской АЭС. В Минобороны разъяснили, что четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока.