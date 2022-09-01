Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Перевозившая десант ВСУ для захвата ЗАЭС баржа попала на видео

Telegram-каналы публикуют кадры с горящей баржей, перевозившей десант ВСУ для захвата ЗАЭС

В сети появилось видео с горящей баржей, перевозившей десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) для захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Новые кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Уточняется, что это одна из барж, которая перевозила украинский десант для захвата Запорожской АЭС и которую уничтожила армия России. На записи видно, как баржа стоит в воде вблизи берега и дымится, людей поблизости нет.

Российская армия потопила две баржи с десантниками ВСУ, вышедшими из Никополя, ранее в четверг, 1 сентября. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противника удалось засечь утром в нескольких километрах от ЗАЭС.

Украинские десантники также прибыли на семи лодках, сошли на берег и пошли к станции. В ответ на попытки прорыва и захвата ЗАЭС по военным был открыт огонь. Военный специалист Алексей Леонков уточнил, что десантники ВСУ хотели создать условия для радиоактивного заражения местности, что стало бы препятствием для визита миссии МАГАТЭ, а также взять под свой полный контроль территорию АЭС.

Утром также российское оборонное ведомство доложило, что ВСУ обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ рядом с Запорожской АЭС. В Минобороны разъяснили, что четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
В Португалии беременная туристка умерла из-за отказа в медицинской помощи
США не выдали визу главе МВД России для участия в саммите ООН
В Запорожье заявили о завершении контртеррористической операции в районе АЭС
Три вида окрашивания волос выйдут из моды в 2023 году
Посол России высоко оценил содействие Турции в достижении мира с Украиной
Самый доступный iPhone подешевел в России
Канье Уэст передумал продавать свое огромное ранчо
Доллар достиг максимума за 20 лет
Аврил Лавин получила звезду на Аллее славы в Голливуде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.