Самый доступный iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 11 снизилась на 30 процентов — до 40 тысяч рублей

Популярный iPhone 11 подешевел на российском рынке до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhome 11 с накопителем на 64 гигабайта снизилась до 40 тысяч рублей — примерно на 30 процентов. Аппарат был представлен осенью 2019 года, тогда компромиссный девайс был оценен минимум в 60 тысяч рублей. Последний раз подобная цена на гаджет была зафиксирована в мае.

«Телефон быстро обрел популярность в кругах фанатов Apple — айфон признали мировым лидером по продажам в 2020 году», — напомнили авторы издания. В настоящее время аппарат является одним из самых доступных на рынке среди смартфонов американского бренда.

Устройство имеет 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей, процессор A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 3110 миллиампер-часов.

В середине августа стало известно, что iPhone 13 mini подешевел в России до 55 тысяч рублей. На старте продаж за базовую комплектацию аппарата, которая имеет 128 гигабайт памяти, просили 69 990 рублей.