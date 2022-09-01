Врач назвал неожиданный способ предотвратить появление кариеса

Стоматолог Рауль Отхорозия рассказал, что в борьбе с кариесом помогает жевательная резинка

Существует множество методов профилактики появления кариеса — гигиена полости рта, отказ от вредных продуктов и другие, рассказал основатель и главный врач питерского центра протезирования зубов «КИСС» стоматолог-ортопед Рауль Отхорозия. В беседе с «Лентой.ру» он назвал еще один неожиданный способ борьбы с разрушением зубов.

«Для сохранения здоровья зубов нужно позаботиться о грамотной гигиене и правильном питании, — напомнил врач. — Также предотвратить заболевания можно с помощью жевательной резинки с ксилитом. Он помогает бороться с микроорганизмами, вызывающими кариес».

Патогенных микроорганизмов во рту будет меньше, если сократить количество сладостей в рационе и есть больше жесткой пищи, напомнил Отхорозия.

Ешьте больше яблок, свежей моркови и других твердых фруктов, овощей. За счет механического воздействия и нагрузки они очищают поверхность зуба от микроорганизмов и продлевают ему жизнь

Рауль Отхорозия Стоматолог-ортопед

Еще один фактор, позволяющий сохранить здоровье ротовой полости, — правильная гигиена. Во время чистки обязательно нужно применять нити, ирригаторы, проникающие в труднодоступные места, куда не достает щетка, отметил стоматолог.

На пользу зубам пойдут пасты с полезными веществами в составе. Отхорозия обратил внимание, что людям, страдающим заболеваниями десен или повышенной чувствительностью зубов, стоит проконсультироваться со стоматологом о правильном выборе средств ухода за ротовой полостью.

Для профилактики кариеса обязательно нужно посещать стоматолога хотя бы дважды в год, настоятельно рекомендовал врач.

Ранее стоматологи рассказали о вреде некоторых отбеливающих паст. Они отметили, что часть из них может вредить эмали зубов.